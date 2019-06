Olimpiadi 2026: Rosso (Fd'I), smacco per Torino, colpa di Coni, governo e Comune

- “Le Olimpiadi a Milano-Cortina costeranno immensamente di più di quanto non si sarebbe speso a Torino, che ha già tutte le strutture pronte (e pagate) per ospitare i Giochi invernali. Per Torino è un grande rammarico aver perso quest’occasione di rilancio: una sconfitta che ha nomi e cognomi, in primo luogo il Coni, poi il Governo, ma anche il Comune di Torino. Per i 5 stelle che tra Roma e Torino si sono opposti a ripetere i Giochi torinesi, un doppio smacco: si spenderanno più soldi pubblici, ma non in una città amministrata da loro, senza contare che Milano ha già avuto tantissimo dall’Expo ed è una città lanciatissima, mentre Torino avrebbe un gran bisogno di ripartire. Si è scelto di far piovere sul bagnato, insomma”. Così Roberto Rosso, assessore della Regione Piemonte, commenta l’assegnazione delle Olimpiadi invernali del 2026 a Milano-Cortina. “Certamente Malagò ha fatto di tutto per portarci via i Giochi - aggiunge - ma il fatto che Appendino abbia prontamente tolto Torino anche dalla possibile terna, quando le si proponeva un'assegnazione condivisa, ha peggiorato la situazione. Ora vedo che il sindaco è disposto ad offrire le strutture, ma allora mi chiedo perché rifiutare i Giochi in condominio, se poi daremo i nostri spazi senza nemmeno un minimo ritorno d’immagine? Pensare che il Cio, in un primo momento, le aveva offerte proprio a Torino, ma anche allora dal Consiglio comunale erano arrivati i 'niet' a 5stelle che avevano fatto aguzzare l'ingegno a Milano e che alla fine, costeranno molto di più alla collettività", (Rpi)