Usa-Iran: segretario Tesoro Mnuchin, Zarif sarà colpito da sanzioni entro la settimana

- Il ministro degli Esteri iraniano, Mohammed Javad Zarif, sarà colpito da sanzioni statunitensi entro la fine di questa settimana. Lo ha annunciato il segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin. Il Tesoro degli Stati Uniti ha imposto oggi nuove sanzioni contro otto comandanti delle forze navali, aerospaziali e terrestri dei Guardiani della rivoluzione. “Questi comandanti siedono in cima alla burocrazia che supervisiona le attività malvagie dei Guardiani, tra cui il provocatorio programma di missili balistici e il sabotaggio di navi mercantili nelle acque internazionali e la destabilizzante presenza in Siria”, si legge. Le designazioni di nuove persone colpite da sanzioni “rafforzano l’ordine esecutivo del presidente che impone sanzioni contro la Guida suprema dell’Iran”, ovvero l’ayatollah Ali Khamenei. “L’ordine del presidente negherà alla leadership iraniana di accedere a risorse finanziarie e autorizza a colpire persone nominate dalla Guida suprema o dal suo ufficio”, fa sapere il Tesoro. Da parte sua, Mnuchin ha affermato: “Gli Stati stanno prendendo di mira i responsabili dell’influenza distruttiva del regime iraniano in Medio Oriente. I comandanti dei Guardiani della rivoluzione sono responsabili degli attacchi provocatori orchestrati in acque riconosciute internazionali così come nello spazio aereo e delle attività malefiche in Siria”.(Res)