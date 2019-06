Olimpiadi 2026: Cgil, opportunità per rilanciare paese e per un lavoro di qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cgil Lombardia e Veneto, dopo l'assegnazione a Milano e Cortina, dei Gioghi invernali 2026, in una nota dichiara: "Salutiamo con grande interesse e soddisfazione la decisione di assegnare al nostro paese le Olimpiadi invernali del 2026. Il tempo che abbiamo davanti deve servire per rilanciare investimenti e lavoro, per rendere compatibile, sul piano ambientale e della responsabilità sociale verso il territorio nella costruzione delle opere, lo sviluppo territoriale con il vivere delle comunità". Il sindacato, quindi, prosegue: "Si offre una grande opportunità affinché prevalga il lavoro di qualità, svolto nella massima sicurezza - come lo è stato in occasione di Expo - e per lasciare in eredità opere e sviluppo per il futuro del paese". Su queste basi, conclude la nota di Cgil Lombardia e Veneto, "è nostra intenzione, da subito, avviare confronti con le amministrazioni regionali e comunali affinché si costruiscano accordi che salvaguardino condizioni di lavoro sicure, garantite e di qualità".(Com)