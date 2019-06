Olimpiadi 2026: Baglio-Zannola (Pd), grande gioia per Milano e Cortina, ma rammarico per Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le Olimpiadi invernali tornano in Italia. Milano e Cortina ce l'hanno fatta e per tutti noi deve essere un momento di grande gioia e soddisfazione. È la vittoria di chi ci ha creduto ad iniziare dal sindaco Sala e dagli amministratori di Lombardia e Veneto. È però anche la sconfitta di chi ha rifiutato la possibilità di candidatura come la sindaca di Torino Chiara Appendino e di chi, come la sindaca Raggi, ha perso l'occasione per la nostra città di poter ospitare le Olimpiadi nel 2024. Avrebbe potuto essere una grande occasione di sviluppo per la capitale ma l'amministrazione capitolina ha preferito concentrarsi sulla gestione dei rifiuti e sul trasporto pubblico. I risultati sono sotto gli occhi di tutti". Lo dichiarano, in una nota congiunta, Valeria Baglio e Giovanni Zannola, consiglieri Pd in Campidoglio (Com)