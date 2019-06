Ilva: Lezzi, nessun passo indietro su abrogazione immunità

- Il ministro per il Sud Barbara Lezzi, a margine del tavolo istituzionale di sviluppo che si è svolto oggi in prefettura a Taranto, in un post su Facebook, spiega: "Intendo soffermarmi sulla questione immunità a cui tengo particolarmente. Nel dl Crescita abbiamo abrogato l'immunità penale che era stata concessa ad affittuari e acquirenti dell'ex-Ilva. Questo significa che se i nuovi proprietari proseguiranno, come fatto fino ad oggi, ad osservare il piano ambientale concordato, non avranno nulla da temere". Lezzi, quindi, prosegue: "Ne ho sentite tante in questi giorni a questo proposito. Tutte le forze politiche, molte associazioni datoriali e dei lavoratori hanno, in pratica, avviato una vera e propria offensiva mediatica per farci cambiare idea. Non ce l'hanno fatta e non ce la faranno. Attrarre investitori è strategico. Sostenerli e agevolarli è lungimirante ma non per questo si devono svendere la salute e la vita stessa di un'intera città". Del resto, conclude il ministro, "non esiste nessun imprenditore italiano che possa operare senza obbligo di rispondere alla legge e i cittadini tarantini devono essere uguali a tutti gli altri. Ci rivediamo a Taranto il 20 settembre per il terzo aggiornamento".(Rin)