Cipro: condannato a sette ergastoli ex militare pluriomicida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale di Nicosia ha emesso sette sentenze di condanna all’ergastolo nei confronti dell’ex ufficiale dell'Esercito cipriota, Nicos Metaxas, dopo averlo riconosciuto colpevole di aver ucciso sette tra donne e minori straniere. Un giudice della Corte ha evidenziato la gravità del caso, osservando che il 35enne ha ucciso sette persone in due anni, incluse due minori. L’uomo ha detto nei giorni scorsi di non avere "risposte chiare" sul perché ha commesso gli omicidi e che ha "faticato" a capire il "perché e il come". Il 35enne ufficiale ha detto che la sua collaborazione con gli investigatori era "il minimo" che poteva fare per alleviare il dolore dei familiari delle vittine. Metaxas ha ucciso quattro donne di origine filippine e una bambina figlia di una di loro, oltre a una donna nepalese e una madre e una figlia, entrambe di nazionalità romena. (segue) (Res)