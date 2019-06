Cipro: condannato a sette ergastoli ex militare pluriomicida (2)

- Lo scorso maggio, il presidente di Cipro Nicos Anastasiades ha disposto la revoca dell'incarico del capo della polizia Zacharias Chrysostomou per “l'incapacità di indagare tempestivamente” sui casi di sparizione di donne e ragazze addebitabili all'omicida seriale. La polizia cipriota è stata presa di mira per non aver indagato correttamente sulle sparizioni quando sono state segnalate per la prima volta. La revoca dell'incarico del capo della polizia è avvenuta all'indomani delle dimissioni del ministro della Giustizia cipriota Ionas Nicolaou, sempre in conseguenza della gestione del caso dell'omicida seriale. (segue) (Res)