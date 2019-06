Cipro: condannato a sette ergastoli ex militare pluriomicida (4)

- L'allora ministro della Giustizia cipriota Nicolaou si è dimesso, sempre lo scorso maggio, in seguito a presunte carenze della polizia nazionale nell’indagare sull’uccisione di cinque donne e due minorenni, per mano di un omicida seriale: il primo nella storia del paese. Dopo un incontro di due ore con il presidente Anastasiades, Nicolaou ha dichiarato di aver presentato le sue dimissioni e che sono state accettate dal capo di Stato. Il ministro ha negato di avere una responsabilità diretta in carenze nelle indagini sul caso del presunto omicida, un militare, che ha ammesso di aver ucciso cinque donne e due minori. "Ho presentato le mie dimissioni solo per ragioni di etica politica, sapendo che non ho alcuna responsabilità per la gestione dei rapporti, né sono mai stato informato sul loro conto da parte della polizia", ha detto Nicolaou chiarendo di avere spiegato ad Anastasiades le ragioni che lo hanno portato a dimettersi, tra cui le uccisioni in serie e le informazioni che emergono riguardo alla gestione della polizia e alle potenziali carenze nelle indagini. (Res)