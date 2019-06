Olimpiadi 2026: Mirabelli (Pd), ora governo metta risorse necessarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il enatore milanese Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo Partito democratico a palazzo Madama, commenta l'assegnazione dei Giochi invernali del 2026 a Milano e Cortina e, in una nota, rimarca: "Le Olimpiadi a Milano e Cortina sono un grande successo per l'Italia che si deve alla grande credibilità internazionale che si è conquistata Milano nel mondo e alla testa dura di Beppe Sala e dei presidenti di Lombardia e Veneto. Ora speriamo che anche il governo metta tutte le risorse necessarie per non perdere questa straordinaria opportunità". Questo il commento all'assegnazione dei Giochi Invernali del 2026 del senatore milanese Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato.(Com)