Olimpiadi 2026: assessore Cattaneo, vince anche la sostenibilità ambientale

- "La nostra candidatura si è basata su un elemento fondamentale: la sostenibilità ambientale che è il tema del futuro. La nostra Regione sta da tempo adottando provvedimenti di forte contrasto al cambiamento climatico e alla tutela dell’ambiente. La sostenibilità è un tema che riguarda il nostro futuro e da cui dipende lo sviluppo economico del nostro Paese". Così l'assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo, commenta su Facebook la vittoria di Milano-Cortina 2026 "Milano-Cortina 2026 sarà la prima edizione delle Olimpiadi invernali ideata secondo le raccomandazioni dell’Agenda 2020 e gli obiettivi dell’Agenda globale 2030 per lo sviluppo sostenibile. Da Assessore all’Ambiente non posso che essere soddisfatto per questa vittoria. L’Italia e la Lombardia saranno un modello non solo per lo sport ma anche per l’attenzione e la cura dell’ambiente, così come richiamato anche dal presidente del CIO Bach in occasione dell’inaugurazione della nuova sede a Losanna, progettata seguendo i principi dell’economia circolare" conclude Cattaneo. (Com)