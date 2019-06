Arabia Saudita-Stati Uniti: Pompeo incontra re Salman, focus su tensioni regionali e Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato statunitense, Mike Pompeo, ha incontrato oggi il re saudita, Salman bin Abdulaziz al Saud, e l’erede al trono, Mohammad bin Salman. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato. Le parti hanno discusso delle “crescenti tensioni nella regione e della necessità di una maggiore sicurezza marittima per promuovere la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz”. Pompeo, Salman e Mohammad bin Salman “hanno anche concordato l'importanza di collaborare con il Consiglio di cooperazione del Golfo per contrastare la minaccia iraniana in tutta la regione e per ritenere il regime iraniano responsabile del suo comportamento maligno”.(Res)