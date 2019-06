Iran: Lavrov, la situazione nel Golfo Persico può essere risolta solo attraverso il dialogo

- La situazione nella regione del Golfo Persico può essere risolta solo attraverso il dialogo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un briefing sui risultati dei negoziati con i rappresentanti dell'Egitto nel formato "2 + 2". "Abbiamo (con l'Egitto) la vicinanza di approccio per assicurare la pace e la sicurezza nella regione del Golfo attraverso il dialogo, attraverso l'armonizzazione delle misure di trasparenza, la costruzione della fiducia. E abbiamo richiamato l'attenzione sulla ben nota iniziativa russa per formare un'architettura collettiva di sicurezza nella regione del Golfo", ha dichiarato Lavrov, secondo quanto riferito dall'agenzia "Ria Novosti". (Rum)