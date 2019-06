Siria: Lavrov, cooperazione attiva con Damasco su formazione commissione costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione Russa sta lavorando a stretto contatto con le autorità di Damasco e le Nazioni Unite per garantire che la commissione costituzionale siriana venga istituita in tempi brevi. Lo ha dichiarato il capo della diplomazia di Mosca, Sergej Lavrov. “Stiamo collaborando attivamente con tutte le forze politiche presenti in Siria e con i nostri colleghi delle Nazioni Unite per assicurarci che la commissione costituzionale venga istituita in tempi brevi”, ha detto il ministro. (Rum)