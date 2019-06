Turismo: Vincenzi (Pd), Lazio possiede tesoro di preziose acque termali che dobbiamo valorizzare e rispettare

- "Il Lazio possiede un tesoro liquido fatto di preziose acque termali, ma non siamo ancora in grado di valorizzarlo come meriterebbe e come dovremmo. Se si considera che l'Italia è il Paese europeo che vanta il maggior numero di stabilimenti termali, soprattutto grazie alla sua particolare conformazione geologica, ricca di fenomeni vulcanici, questo ci permette di comprendere il ruolo che il termalismo ha sempre rivestito nell'economia nazionale e in quella della Regione Lazio in particolare". Lo dichiara, in una nota, Marco Vincenzi, presidente del gruppo del Partito democratico in Consiglio regionale del Lazio, commentando il convegno organizzato da Federterme in occasione dei 100 anni dell'organizzazione socia di Confindustria e che si occupa di industrie termali, acque minerali e benessere termale. "Ma il settore termale, soprattutto quello regionale, è un circuito ancora in fase di costruzione, di pieno sviluppo e ottimizzazione - aggiunge - che opera in maniera poco aggregata, tenendo in maniera strettamente separata l'aspetto sanitario da quello del wellness, del benessere, dell'alimentazione, della bellezza e del turismo tout court. Impedendo così di essere inserito pienamente nei principali circuiti del turismo nazionale ed internazionale", prosegue Vincenzi. I tanti comuni termali laziali, penso naturalmente a Tivoli, poi a Fiuggi, Viterbo, Stigliano, Canale Monterano, la stessa Suino, solo per citarne alcuni, hanno nelle terme un forte volano economico, una rara opportunità di sviluppo, di turismo, di benessere. Una risorsa straordinaria di futuro. Ma bisogna essere lucidi nell'investire in strategie, non solo economiche, che facciano diventare ricchezza per tutta la Comunità regionale le tante risorse connesse al termalismo. Per questo accolgo con favore la proposta della consigliera Eleonora Mattia di istituire un tavolo di confronto in cui rappresentare tutte le misure da adottare, unendo le forze, facendo rete ed elaborando un'efficacie azione di sistema per valorizzare le nostre preziose acque termali". (Com)