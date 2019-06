Olimpiadi 2026: Cambiaghi, protagonisti gli atleti, da Regione 9 mln per impianti risalita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore allo sport e giovani Martina Cambiaghi, in piazza Gae Aulenti a Milano in attesa del verdetto del Cio, evidenzia alcuni aspetti che differenziano la candidatura italiana da quella svedese: “Sicuramente la presentazione delle nostre atlete alla conferenza di Losanna: le protagoniste sono loro, i protagonisti sono i nostri atleti. Loro sono i primi a crederci e noi insieme a loro”. A chi le chiede quali investimenti ha fatto Regione Lombardia e quale potrebbe essere l’indotto per una manifestazione come le Olimpiadi, l'assessore ha spiegato che "come Regione abbiamo già messo in campo degli investimenti, abbiamo approvato settimana scorsa in giunta un bando da 9 milioni a fondo perduto per gli impianti di risalita. A prescindere" da quale sarà il verdetto "noi gli investimenti sull'impiantistica, sulle associazioni sportive e sullo sport li facciamo e continueremo a farli. L'indotto economico stimato si aggira, sommando Milano e Cortina, oltre i 5 miliardi con 22 mila posti di lavoro in più che i Giochi olimpici porteranno. Quindi un indotto sicuramente positivo dal punto di vista economico, sportivo e turistico”.(Rem)