Russia: premier francese Philippe, sanzioni possono essere revocate in ogni momento

- Le sanzioni imposte alla Federazione Russa non sono un provvedimento permanente, e potrebbero essere revocate in ogni momento. Lo ha dichiarato il primo ministro francese, Edouard Philippe, durante una conferenza stampa organizzata al termine del suo incontro di oggi a Le Havre con l’omologo russo, Dmitrij Medvedev. “Il regime sanzionatorio non è permanente, e potrebbe essere revocato in ogni momento”, ha detto il capo del governo di Parigi. (Rum)