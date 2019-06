Uruguay: evasione boss Morabito, la fuga dalla terrazza del carcere alla casa di una vicina

- Dopo aver fatto un buco è salito su una terrazza del carcere e da lì, attraverso una finestra, è entrato nell'appartamento di un'anziana vicina. Questa, riferiscono gli inquirenti, la dinamica della fuga del boss della ndrangheta, Rocco Morabito, evaso insieme ad altri tre reclusi nel corso di questa notte (ora locale) dal carcere "Central" di Montevideo dove era rinchiuso in attesa dell'estradizione verso l'Italia. Morabito, scrive il quotidiano "El Observador" che è riuscito a intervistare la proprietaria dell'appartamento, ha fatto irruzione insieme ai suoi complici ed ha ottenuto le chiavi del portone dell'edificio che si trova a ridosso del penitenziario, nel centro della città, per poi darsi alla fuga. La polizia, riferiscono le autorità, ha messo in atto un'estesa operazione di ricerca in tutta la città ed emesso un allerta anche per le zone di confine. Secondo quanto riferisce la testata, il boss avrebbe anche rubato del contante alla settantenne proprietaria dell'apartamento. (segue) (Abu)