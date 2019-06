Francia-Russia: premier Philippe, presidenziali ucraine opportunità per rilancio accordi Minsk

- Le autorità di Parigi esortano la Federazione Russa a sfruttare l’elezione di Volodymyr Zelensky alla presidenza ucraina per promuovere un’attuazione efficiente delle disposizioni degli accordi di Minsk per la risoluzione della crisi nel Donbass. Lo ha dichiarato il primo ministro francese, Edouard Philippe, durante una conferenza stampa organizzata al termine del suo incontro di oggi a Le Havre con l’omologo russo, Dmitrij Medvedev. “Abbiamo discusso alcune questioni di rilievo sul piano internazionale, tra cui la situazione in Ucraina: nello specifico, riteniamo che l’elezione di Volodymyr Zelensky alla presidenza di Kiev possa costituire una nuova opportunità per l’attuazione delle disposizioni contenute all’interno degli accordi di Minsk, ed esortiamo le autorità di Mosca ad impegnarsi in tal senso”, ha detto il premier. (segue) (Rum)