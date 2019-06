Roma: Codacons smentisce assessore capitolino Castiglione e si riserva querela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riceviamo dal Codacons e, volentieri pubblichiamo, questa precisazione. "In relazione all'articolo da voi pubblicato il 20 giugno 2019 su Agenzia Nova online con il titolo 'Roma: Castiglione, Codacons paghi affitto al Comune invece di pensare al commissariamento', si chiede di pubblicare, ex art.8 L.47/1948, la rettifica seguente: Non sappiamo se quanto scritto dall'assessore sia riconducibile al fatto che il Codacons proprio ieri aveva chiesto il commissariamento di Roma Capitale dopo gli evidenti e incontrovertibili dati sul degrado e sul peggioramento della città. fatto sta che Rosalba Castiglione. attraverso un post Fb, ci ha accusato di non voler pagare i canoni d'affitto per due immobili dove hanno sede gli uffici romani e nazionali del Codacons, vantando un credito di circa 13mila euro di cui nessuno sa nulla. Una affermazione che ci lascia a dir poco sbalorditi, dal momento che l'associazione non solo ha sempre onorato con puntualità i propri debiti nei confronti del Comune, ma addirittura a fronte del mancato invio dei bollettini da parte dell'amministrazione è stata costretta a scrivere più volte al Comune sollecitando la spedizione dei moduli per eseguire i pagamenti, e non risultano al momento richieste di pagamento da parte dell'amministrazione per eventuali canoni inevasi. Stiamo controllando tutte le carte per capire di quali presunti debiti da 13mila euro, a noi ignoti, parli l'assessore e, dai primi controlli, è emerso solo un mancato pagamento per i canoni d'affitto per circa 1400 euro, dovuto al fatto che il Comune o ha dimenticato di inviarci i bollettini di pagamento, o li ha inviati con enorme ritardo rendendoci di fatto impossibile rispettare le scadenze. L'associazione si riserva quindi di presentare querela nei confronti di Rosalba Castiglione, con contestuale richiesta di risarcire danni arrecati al Codacons". (Com)