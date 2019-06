Cerveteri: comune festeggia 15 anni di Unesco, al via rassegna di musica e teatro con artisti internazionali

- "Cerveteri festeggia 15anni dall’entrata nella lista patrimonio mondiale dell’Unesco e lo fa con uno straordinario programma di eventi all’interno della suggestiva cornice della Necropoli Etrusca della Banditaccia, che per tutta l’estate si trasformerà in una meravigliosa arena all’aperto con artisti di fama internazionale della musica e del teatro". Così una nota del comune di Cerveteri. "Si chiamerà 'Immaginario Etrusco' la rassegna inserita all’interno del progetto di 'ArtCity' - spiega - il cartellone messo a punto dal Polo Museale del Lazio, insieme all’assessorato alla Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio del Comune di Cerveteri, che per tutta l’Estate 2019 trasformerà il Sito Unesco della Necropoli della Banditaccia in un luogo di arte e cultura di elevatissimo pregio". "Finalmente dopo l’enorme lavoro fatto in questi anni per rilanciare la Necropoli partiamo con un programma straordinario. Siamo convinti che il turismo, la cultura e l’economia della nostra città possano ripartire soltanto da qui. E vogliamo trasformare questo appuntamento in un evento annuale – afferma Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri – Nelle ultime settimane, grazie al lavoro degli Assessori Lorenzo Croci e Federica Battafarano, ma soprattutto grazie alla straordinaria disponibilità e sensibilità da parte del Polo Museale del Lazio, siamo riusciti ad allestire un cartellone di eventi di livello assoluto. Ci tengo pertanto a ringraziare personalmente la Direttrice del Polo, Dottoressa Edith Gabrielli, e l’Architetto Marina Cogotti, per il grande lavoro svolto". (segue) (Com)