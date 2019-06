Eutanasia: domani in Senato il dibattito promosso dal Centro studi Livatino e dalla Fondazione Magna Carta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà alle 17.30 di domani, presso la sala dell'Istituto di Santa Maria in Aquiro del Senato, in piazza Caprarica a Roma, il dibattito "Il 'diritto' di essere uccisi: verso la morte del diritto?" promosso dal Centro studi Rosario Livatino e dalla fondazione Magna Carta per parlare di eutanasia e di aiuto al suicidio, dopo l'ordinanza n.207/2018 della Corte Costituzionale, in occasione della presentazione dell'omonimo volume (ed. Giappichelli) curato da Mauro Ronco, che contiene una presentazione di Alfredo Mantovano e contributi di esperti. Ad aprire i lavori sarà Gaetano Quagliariello, presidente di Magna Carta; seguiranno gli interventi di Alberto Gambino, presidente di Scienza e vita, di Eugenia Roccella, giornalista e saggista, e di Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale; concluderà Mauro Ronco, curatore del libro e presidente del Centro Livatino. (Ren)