Polonia: Commissione Ue, sentenza Corte chiarisce principio indipendenza giudici (2)

- "Ogni tribunale nazionale è anche un tribunale europeo quando applica il diritto dell'Ue. Gli Stati membri devono quindi garantire un'efficace tutela giurisdizionale per le persone nei settori disciplinati dal diritto dell'Ue", ha dichiarato la Commissione Ue. La Commissione analizzerà attentamente la sentenza e la prenderà in considerazione nella prossima comunicazione della Commissione sullo stato di diritto. E' pronta a sostenere il governo polacco nell'applicazione della sentenza di oggi e a proseguire le discussioni sulla risoluzione di tutte le altre questioni in sospeso relative allo stato di diritto in Polonia nell'ambito della procedura in corso dell'articolo 7. "Lo Stato di diritto è un pilastro fondatore della nostra Unione e, in quanto custode dei trattati, la Commissione europea farà sempre tutto il necessario per confermarlo", ha concluso la Commissione. (segue) (Beb)