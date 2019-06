Polonia: Commissione Ue, sentenza Corte chiarisce principio indipendenza giudici (3)

- La legge polacca sulla Corte Suprema ha ridotto l'età pensionabile dei giudici della Corte Suprema da 70 a 65, ponendo 27 dei 72 giudici al rischio di essere costretti al pensionamento. Questa misura si applicava anche al primo presidente della Corte Suprema, il cui mandato di 6 anni, stabilito nella Costituzione polacca, sarebbe stato chiuso prematuramente. Secondo la legge, entrata in vigore il 3 aprile 2018, i giudici che venivano colpiti dall'abbassamento dell'età pensionabile potevano chiedere una proroga del loro mandato, concessa dal presidente della Repubblica per un periodo di tre anni e rinnovata una volta Non c'erano criteri chiari stabiliti per la decisione del presidente né si prevedeva alcun controllo giudiziario se la richiesta veniva respinta. Inoltre, l'unica salvaguardia inclusa nella legge polacca era una consultazione non vincolante del Consiglio nazionale per la magistratura. (segue) (Beb)