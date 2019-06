Polonia: Commissione Ue, sentenza Corte chiarisce principio indipendenza giudici (4)

- La Commissione ha sottolineato che lo stato di diritto è uno dei valori comuni su cui l'Unione europea è fondata, è abbracciato da tutti gli Stati membri ed è sancito in quanto tale all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea. Lo stato di diritto è essenziale per il funzionamento dell'Ue nel suo insieme, ad esempio per quanto riguarda il mercato interno, la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni e nella garanzia che i giudici nazionali, che sono anche "giudici dell'Ue", possano adempiere il loro ruolo di garantire l'applicazione del diritto dell'Ue e di poter interagire correttamente con la Corte di giustizia dell'Ue. La Commissione europea, insieme ad altre istituzioni e agli Stati membri, è responsabile ai sensi dei trattati, di garantire lo stato di diritto quale valore fondamentale dell'Unione e che la legislazione, i valori e i principi dell'Ue siano rispettati. (segue) (Beb)