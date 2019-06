Etiopia: Russia condanna tentato golpe, "rispettare quadro costituzionale" (3)

- Dopo lo sventato colpo di stato, le autorità di Addis Abeba hanno riferito che la situazione della sicurezza è ora tornata “sotto controllo”. "La situazione nella regione di Amhara è attualmente sotto il pieno controllo del governo federale in collaborazione con il governo regionale”, ha dichiarato su Twitter il premier Ahmed, incoraggiando “i cittadini ad essere guardiani della pace e a sostenere tutti gli sforzi per individuare i responsabili”. Numerose persone sono state arrestate nella giornata di ieri in relazione all'accaduto e le indagini sono state avviate. Da quando è entrato in carica, nell’aprile 2018, il premier etiope ha infatti avviato una serie di riforme che stanno cambiando il volto al paese: fra queste la storica dichiarazione di pace con l’Eritrea, il decreto di amnistia per migliaia di esponenti e organizzazioni dell’opposizione e la parziale liberalizzazione dell’economia. (Rum)