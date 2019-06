Rifiuti Roma: Ama, proseguono interventi con operatori e mezzi speciali. Al lavoro per sostituire cassonetti bruciati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche oggi, Ama sta intervenendo senza soluzione di continuità per rimuovere le giacenze di rifiuti ancora presenti in alcuni tratti del territorio della città di Roma. Sono in corso attività di monitoraggio e interventi ad hoc in tutti i quadranti cittadini. Nelle ultime ore, in particolare, l’azienda è intervenuta con operatori e mezzi speciali (bob-cat, veicoli con cassa a ragno, ecc) in via Lanciani, piazza Marucchi, piazza Winckelmann (II municipio), Santa Rita da Cascia (VI municipio), via Bartoloni, piazza dei Consoli (VII municipio), via degli Stradivari (XII), Via Orti della Magliana (XI municipio), via di Isola Farnese, via delle Galline Bianche, via Offanengo (XV municipio), ecc". Così una nota di Ama. "In corso, a ciclo continuo - aggiunge - attività di igienizzazione e sanificazione intorno alle postazioni dei cassonetti stradali, in particolare quelli marroni dedicati agli scarti alimentari e organici, con circa 1.500 interventi/giorno. Le operazioni si svolgono su itinerari mirati prestabiliti che interessano tutti i municipi. Tra le strade coinvolte, nelle ultime ore, via Ostiense (VIII municipio), viale Marconi, via Oderisi da Gubbio, via Cruto, via Fermi, via Pacinotti (XI municipio)" (segue) (Com)