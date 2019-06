Rifiuti Roma: Ama, proseguono interventi con operatori e mezzi speciali. Al lavoro per sostituire cassonetti bruciati (2)

- "Quanto ai cassonetti stradali dati alle fiamme (in via Viganò, via Galla Placidia, via Mansei, Villa Bonelli) - aggiunge - l’azienda evidenzia che questo deprecabile fenomeno impone nelle micro-aree interessate disagi per i cittadini e sforzi ulteriori da parte di Ama. In tempi record, già oggi la Municipalizzata capitolina per l’Ambiente ha provveduto a sostituire i contenitori vandalizzati in via Galla Placidia. Trattandosi di rifiuti combusti, infatti, i cassonetti bruciati hanno bisogno di particolari procedure di rimozione. L’azienda è comunque sempre impegnata ad assicurare tempi di ripristino il più rapidi possibili. Denunce contro ignoti sono state presentate alle Autorità competenti. Nel corso del 2018, sono stati circa 500 i cassonetti stradali Ama da 2.400 litri bruciati e resi non fruibili, con punte di oltre 150 in VII municipio. Nei primi 5 mesi del 2019, sono purtroppo già oltre 220 i contenitori andati in fiamme, con un danno stimato complessivo di oltre 160mila euro". (Com)