Onu: Diritti umani, Bachelet elogia sforzi Messico per mettere fine a impunità generalizzata

- L’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha celebrato la volontà del presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador di prendere iniziative dinanzi alle gravi violazioni che si sarebbero commesse in un contesto di "impunità generalizzata". Nell'intervento inaugurale del Consiglio Onu per i diritti umani a Ginevra, Bachelet ha assicurato che Lopez Obrador ha "riconosciuto" la necessità di muovere passi utili a verificare le responsabilità e dare voce alle vittime, sottolineando la necessità di fare chiarezza, tra le altre cose, "sull'alto numero di sparizioni forzate". Il caso più emblematico, ha ricordato l'ex presidente cileno, rimane quello della scomparsa di 43 studenti nel piccolo comune di Ayotzinapa, ne 2014. Un caso sul quale viene messa al lavoro la nuova commissione per la Verità e l'accesso alla giustizia, cui l'alto commissariato ha offerto collaborazione e "assistenza tecnica". (segue) (Mec)