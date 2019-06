Onu: Diritti umani, Bachelet elogia sforzi Messico per mettere fine a impunità generalizzata (2)

- Al tempo stesso Bachelet ha confermato l'intenzione di collaborare con tutte le autorità locali per arrivare ad identificare gli oltre 26mila cadaveri ad oggi non identificati, frutto in gran parte degli altissimi livelli di violenza che vive il paese. Per "aumentare la fiducia delle vittime nelle autorità" l'Alto commissario ha invitato il paese a "rafforzare l'indipendenza e le dotazioni dell'ufficio del procuratore generale". L'agenzia onusiana ricorda quindi il suo impegno a lavorare di concerto con le autorità per "garantire la natura civile" della nascente Guardia nazionale (Gn), il corpo di sicurezza voluto dal presidente Lopez Obrador per mettere un freno alla violenza dilagante nel paese. Bachelet ha inoltre promesso di lavorare per individuare le misure utili a ridurre "l'allarmante" numero di attacchi a giornalisti e difensori dei diritti umani. (segue) (Mec)