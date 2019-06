Onu: Diritti umani, Bachelet elogia sforzi Messico per mettere fine a impunità generalizzata (4)

- Ad oggi, il numero di giornalisti uccisi in Messico dall'inizio del 2019 è salito a sei, cifra analoga a quella registrata negli ultimi anni: ne erano stati contati quattro a giugno 2018, sei nel 2017 e cinque nel 2016. Durante i sei anni di mandato dell'ex presidente Enrique Pena Nieto (2012-2018), segnala l'associazione a difesa della libertà di stampa "Articulo 19", il numero di giornalisti uccisi è stato pari a 47. Numeri che secondo l'organizzazione fanno del Messico il paese più pericoloso per l'attività giornalistica e che non sembrano mutare anche nell'era del nuovo governo di Andres Manuel Lopez Obrador. (segue) (Mec)