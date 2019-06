Sicurezza: 11mila identificati, 6 arrestati e 63 indagati dalla Polfer nel weekend

- 11.126 identificati, 6 arrestati e 63 indagati: è questo il bilancio dei controlli della Polizia ferroviaria durante lo scorso weekend, con l’impiego di 1.394 pattuglie in stazione e 293 a bordo treno. I 6 arresti hanno riguardato principalmente furti ai danni di viaggiatori. In particolare una cittadina italiana è stata arrestata a Roma Tiburtina per un furto perpetrato all'interno della farmacia situata nella galleria della stazione. La stessa, fermata dagli operatori dopo aver tentato la fuga ed aver provato a disfarsi di una parte della refurtiva, è stata trovata in possesso di cosmetici, rubati poco prima, per un valore di 90 euro. Un cittadino nigeriano è stato arrestato a Napoli per furto aggravato ai danni di una viaggiatrice. 6 i minori non accompagnati rintracciati e riaffidati alle famiglie o alle comunità; 17 i cittadini stranieri sorpresi in posizione irregolare e 33 le sanzioni elevate in materia di sicurezza ferroviaria. (Ren)