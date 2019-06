Migranti: Rampelli (Fd'I) su Sea Watch, Ue faccia sua parte per stroncare traffico esseri umani

- Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia, dichiara in una nota: "Non si capisce per quale motivo la Corte di Strasburgo chieda all'Italia cosa intende fare sulla vicenda Sea Watch 3, quando la nave è olandese e l'Ong tedesca. Cosa c'entra l'Italia? - si chiede -. Ancora più incomprensibile che la stessa Commissione europea chieda oggi agli Stati membri di 'trovare una soluzione' e non si faccia invece carico lei stessa di redistribuire i migranti. Il mantra europeo secondo cui la nostra penisola sarebbe uno dei porti sicuri non regge più. L'Ue faccia la sua parte - conclude - e stronchi il traffico di uomini in mare". (Com)