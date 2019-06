Speciale difesa: Messico, a maggio oltre 2.900 omicidi, nuovo record negativo del 2019

- Nel mese di maggio in Messico sono stati contati 2.903 omicidi, dato che aggrava il già pesante bilancio della violenza nel paese. Dall'inizio dell'anno, riferisce il Sistema nazionale di sicurezza pubblica (Snsp), le morti violente sono state 14.133, per una media di 94 assassini al giorno. Il mese di maggio si conferma il più violento dell'anno e quello appena passato supera i livelli di omicidi raggiunti in 13 casi di anni precedenti, comunque superiore al maggio 2018, quando il numero di morti dolose era stato di 2.890. Il dato segue i già pesanti conti fatti nei mesi precedenti dall'Spsn: i 2.857 di gennaio, i 2.804 di febbraio, i 2.845 di marzo e i 2.724 di aprile. Le morti dolose messe a bilancio da inizio dell'anno superano del 6,3 per cento quelle registrate nello stesso periodo del 2018. (Mec)