Messico: venduti 9 di 27 immobili sequestrati alla criminalità

- Si è chiusa con un incasso inferiore alle aspettative l'asta che il governo messicano ha indetto domenica per ottenere fondi da beni sequestrati alla criminalità. All'incanto erano state messe 27 proprietà, solo nove delle quali hanno trovato un acquirente. L'agenzia preposta alla vendita, il Servizio di amministrazione e alienazione dei beni (Sae) ha riportato entrate pari a 56,6 milioni di pesos, l'equivalente di circa 2,5 milioni e mezzo di euro, contro una base d'asta stimata a circa 167 milioni di pesos (7,6 di euro). Le proprietà invendute verranno rimesse nuovamente all'asta, ha detto Rodriguez Vargas, titolare del Sae, istituto che la prossima settimana cambierà definitivamente il nome in "Istituto per restituire al popolo quanto è stato rubato". Solo quattro delle aste andate a buon fine, tra cui si contano residenze per vacanze di alcuni narcotrafficanti, hanno avuto un vero e proprio rialzo, le rimanenti sono state vendute al prezzo di partenza. (segue) (Mec)