Messico: venduti 9 di 27 immobili sequestrati alla criminalità (4)

- Tagliate anche tutte le forme di previdenza esclusiva per i dipendenti pubblici e sarà proibito intitolarsi trust sotto qualsiasi forma. Ma anche bando totale all'alcool: anche se la legge già dispone il divieto, nessun funzionario potrà presentarsi al lavoro in stato di ebrezza o assumere bevande alcoliche negli uffici pubblici. Nessun funzionario pubblico potrà ordinare chiusure di strade, essere a qualsiasi titolo esentato dal rispettare le regole di base della circolazione. E nessuna voce in capitolo viene messa per ammodernare uffici pubblici con mobili di lusso o lavori di ristrutturazione di interni. Il piano di risparmi prevede anche un accurato lavoro di eliminazione degli uffici doppioni - ci sarà un unico ufficio stampa per tutti i ministeri -, la riduzione al minimo del personale tecnico e il divieto di ricorrere a consulenze esterne. (segue) (Mec)