Milano: prefettura, divieto vendita alcolici vicino Ippodromo di San Siro per concerto Carl Brave e per Milano Summer Festival

- Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Milano Renato Saccone, nel corso della riunione odierna, ha disposto il divieto di vendita e di somministrazione di superalcolici, nonché di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, sia in forma fissa che ambulante, in occasione del concerto di Carl Brave e del Milano Summer Festival – radio 105 che si terranno rispettivamente il 27 giugno e l’8 luglio presso l’Ippodromo di San Siro. In particolare i divieti entreranno in vigore dalle ore 09.00 dei giorni 27 giugno e 8 luglio alle ore 03.00 dei giorni seguenti, per la zona San Siro e dintorni. Sono esclusi dal divieto i locali che svolgono servizio di ristorazione. (Com)