Albania: presidenza critica Collegio elettorale per respingimento decreto di annullamento data amministrative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sua richiesta è stata respinta dalla Cec, che con i voti dei soli membri nominati dalla maggioranza di centro sinistra del premier Edi Rama, ha ritenuto che si tratti di "un atto totalmente invalido" e quindi è andata avanti con i preparativi per la tenuta delle amministrative nella data prestabilita. Il Collegio elettorale non ha offerto gli argomenti in base ai quali ha preso la decisione, che dovrebbe essere pubblicata per intera nei prossimi giorni. Sull'argomento ci sono state varie interpretazioni che hanno portato anche ad uno scontro istituzionale fra la Presidenza della Repubblica e la maggioranza, la quale non ha riconosciuto la decisione del capo dello Stato, considerandola "in flagrante violazione della Costituzione". (segue) (Alt)