Albania: presidenza critica Collegio elettorale per respingimento decreto di annullamento data amministrative (3)

- L'opposizione di centro destra guidata da Lulzim Basha, ha comunque dichiarato che "il Collegio non potrà prendere in esame la validità costituzionale e la legalità di un decreto del presidente della Repubblica. Rama potrebbe controllare il Collegio, può anche ricattare i suoi membri, ma non può cambiare la realtà dei fatti che il 30 giugno di fatto non è più una data di elezioni amministrative in Albania", ha dichiarato Ivi Kaso, esperto dell'opposizione per le questioni elettorali. Sulla decisione di oggi del Collegio, fonti della presidenza della Repubblica hanno parlato di una probabile dichiarazione stampa del capo dello Stato domani mattina. (Alt)