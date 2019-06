Ex Ilva: Di Maio, immunità non prevista in contratto, perché 1.300 in cassa integrazione?

Roma, 24 giu 16:04 - (Agenzia Nova) - Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, da Taranto ha spiegato che al tavolo si è discusso anche di "nuove forme di produzione, di alimentazione". Il ministro dello Sviluppo economico ha quindi aggiunto: "Credo nel dialogo anche con Acelor Mittal che gestisce lo stabilimento, mi aspetto una leale collaborazione, per questo motivo non sono preoccupato per la questione immunità che non era prevista nel firmato". Il ministro del Lavoro ha poi concluso: "Noi siamo a disposizione dei sindacati e di Arcelor Mittal per sostenere la gestione dell'impianto. Se serve l'Avvocatura o il parere dei Ministeri siamo qui, ma la cosa importante da dire è che il contratto sottoscritto e poi l'addendum non prevedevano alcun tipo di esimente penale". Di Maio infine ha aggiunto: "Ci dicano perché hanno annunciato la cassa integrazione per 1.300 persone, che non sembra possa essere addebitata esclusivamente alla crisi del mercato dell'acciaio". (Rin)