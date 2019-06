Imprese: Cogne Acciai Speciali emette minibond da 15 milioni di euro, Cdp fra principali sottoscrittori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cogne Acciai Speciali S.p.A., tra i leader mondiali nella produzione e distribuzione di prodotti lunghi in acciaio inox, al carbonio e legati con sede legale e principale unità produttiva ad Aosta e stabilimenti in Cina, Svizzera e Messico, ha emesso un nuovo minibond da 15 milioni di euro che è stato sottoscritto per 10 milioni da Cassa depositi e prestiti (Cdp), anchor investor dell’operazione, e per la restante parte da Iccrea BancaImpresa (la banca corporate del Gruppo bancario cooperativo iccrea) e, in misura minoritaria, da altri investitori. Come riferisce un comunicato stampa di Cdp, il minibond sarà quotato all’ExtraMot Pro di Borsa Italiana, segmento dedicato alla quotazione di obbligazioni destinate ad investitori istituzionali. L’operazione, riservata unicamente ad investitori professionali, ha una durata di 7 anni (fino a giugno 2026) con rimborso amortising a partire da dicembre 2021 e cedola annua del 3,5 per cento. (segue) (Com)