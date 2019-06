Imprese: Cogne Acciai Speciali emette minibond da 15 milioni di euro, Cdp fra principali sottoscrittori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove risorse andranno a supporto degli investimenti in tema di prevenzione e miglioramento dell’inquinamento atmosferico, contemporaneamente agli interventi a supporto della crescita. In particolare per il 2019 sono previsti nell’area scciaieria due importanti investimenti diretti in tema ambientale che prevedono la realizzazione di una cabina fonoassorbente (dog house) per l’abbattimento delle emissioni sonore e la riduzione delle emissioni diffuse e l’ampliamento della cappa di aspirazione del convertitore Aod e delle relative tubazioni per il miglioramento delle emissioni diffuse. Gli investimenti previsti nel 2019 per le attività di efficientamento energetico e riduzione delle emissioni di Co2 si focalizzano invece sulla sostituzione dei bruciatori di vecchia generazione attualmente utilizzati con bruciatori moderni ad alto rendimento, che permettono risparmi di consumo di gas naturale di oltre il 50 per cento rispetto ai bruciatori installati e sull’aggiornamento dei sistemi di taglio ad ossigeno consentendo di diminuire il consumo di combustibile utilizzato nell’attività. (segue) (Com)