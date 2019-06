Imprese: Cogne Acciai Speciali emette minibond da 15 milioni di euro, Cdp fra principali sottoscrittori (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Monica Pirovano, amministratore delegato della Cogne Acciai Speciali S.p.A., dichiara “I proventi derivanti dall’emissione verranno impiegati per supportare l’importante programma di investimenti previsti nel Piano Industriale 2019-2023 a sostegno della crescita organica e del continuo sviluppo tecnologico per affiancare ai consolidati settori dell’Automotive, del Power Generation e dell’Oil & Gas, quello strategico dell’Aerospace”. “Con questa operazione - commenta Nunzio Tartaglia, responsabile Cdp Imprese – supportiamo un'eccellenza italiana nella realizzazione di un piano di efficientamento energetico dalla forte connotazione ambientale. Un investimento, quindi, in sintonia con il nostro Piano Industriale, orientato allo sviluppo sostenibile delle imprese italiane. Grazie all'utilizzo di uno strumento innovativo come il Minibond, insieme ad altri investitori professionali possiamo sostenere il programma di crescita dell'azienda”. (segue) (Com)