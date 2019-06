Olimpiadi 2026: Sala, portiamo l'entusiasmo dell'intero Paese

- "Noi siamo qui oggi, Milano insieme a Cortina, per portarvi l'entusiasmo dell'intero Paese ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala rivolgendosi alla platea del Cio che oggi dovrà scegliere la sede delle Olimpiadi e Palaralimpiadi invernali del 2026. “Noi crediamo – ha spiegato Sala – nel vero spirito di Olimpia ed è in questo spirito che ci stiamo preparando ai giochi”. “Nel 2015 – ha ricordato il sindaco - abbiamo organizzato un'Expo universale di successo, con 21 milioni di visitatori. È una visione che i Giochi olimpici contribuiranno a rinforzare. Questa è la ragione per la quale l'87 per cento dei milanesi ha detto sì ai giochi olimpici, sì perché i nostri cittadini sono i principali partecipanti e io, come sindaco di Milano, ho creduto in questo sogno fin dall'inizio e sono orgoglioso di dire che 20mila volontari sono pronti per dare il loro meglio. Nessun'altra città può offrire questo consenso”. “Sala ha poi rilevato che “le nuove regole sono buone per noi, consentono di migliorarci e di impegnarci per la nostra comunità e per il futuro”. Infine il sindaco ha concluso con la notizia che “pochi giorni fa abbiamo firmato un accordo per un nuovo innovativo stadio che verrà costruito a prescindere dai giochi”.(Rem)