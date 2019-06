Lombardia: De Corato, 7.000 motociclisti feriti e 95 morti all'anno, Regione apre bando sicurezza

- In Lombardia la stima del costo sociale dei sinistri stradali relativa ai motociclisti, nel triennio 2015-2017, risulta di poco superiore al miliardo e mezzo di euro, oltre il 19 per cento del totale dei costi sociali complessivi della regione, che hanno superato gli 8,8 miliardi di euro. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, intervenendo questo pomeriggio all'incontro 'La sicurezza stradale dei motociclisti' che si e' tenuto a Milano presso Palazzo Lombardia. "La categoria dei motociclisti - ha aggiunto De Corato - è particolarmente esposta ai pericoli della circolazione stradale ed ai comportamenti scorretti degli altri utenti della strada. In Lombardia, nel triennio 2015-2017, si sono registrati mediamente più di 7.000 feriti e 95 decessi all'anno. Nel 2017 il numero di morti tra i motociclisti è stato pari al 26 per cento del totale sull'intero territorio regionale. È pertanto necessario intervenire con urgenza e maggiore efficacia sulle strade e sui comportamento degli utenti. "Attraverso specifici bandi - ha evidenziato l'assessore regionale alla Sicurezza - in attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale, sono stati erogati ad oggi contributi per oltre 17 milioni di euro quali cofinanziamenti di interventi che hanno superato i 44 milioni di euro". (segue) (com)