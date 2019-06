Lombardia: De Corato, 7.000 motociclisti feriti e 95 morti all'anno, Regione apre bando sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sino a venerdì 5 luglio - ha ricordato l'assessore - è aperto un bando per la sicurezza stradale che prevede uno stanziamento regionale di 8 milioni di euro. Si tratta di un'opportunità interessante che Regione Lombardia offre alle amministrazioni locali, in contro tendenza rispetto al panorama nazionale dove le risorse per la sicurezza stradale mancano da diversi anni". "Il mio plauso - ha concluso De Corato - va all'Ordine degli Ingegneri di Milano, alla Consulta regionale ordini ingegneri Lombardia e alla federazione italiana motociclistica italiana - comitato regionale Lombardia, che hanno proposto questo convegno, condiviso dalla Regione Lombardia. L'obiettivo era raccogliere esperienze e contributi che possano aiutare le politiche regionali in materia di sicurezza stradale". (com)