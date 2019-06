Kazakhstan: esplosione deposito munizioni Arys, presidente Tokayev diretto nel Turkestan

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, è in viaggio per la regione del Turkestan per esaminare direttamente la situazione nella città di Arys dove questa mattina si è verificata un’esplosione in un deposito di munizioni. Lo ha riferito il segretario stampa del presidente, Berik Uali, all’agenzia di stampa “Kazinform”. Il capo dello Stato sarà accompagnato oggi nel viaggio dal vicepremier Zhenis Kassymbek e dai capi delle agenzie governative interessate. Dopo l'esplosione nella città di Arys, il presidente Tokayev ha incaricato i ministri della Difesa e dell’Interno, oltre al governatore della regione del Turkestan di adottare delle misure urgenti per eliminare le conseguenze dell'esplosione in Arys, assicurare la sicurezza delle persone e determinare la probabile causa dell'incidente (Res)