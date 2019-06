Kazakhstan: esplosione deposito munizioni ad Arys, oltre 70 feriti

- Sono oltre 70 le persone rimaste ferite a seguito di un’esplosione all’interno di una struttura militare nel villaggio di Arys, nel Kazakhstan meridionale. Lo ha annunciato il direttore del Centro nazionale per il coordinamento in situazioni di emergenza, Birzhan Ospanov, aggiungendo che al momento 15 persone sono state ricoverate in ospedale. “Sono in tutto 48 i residenti del villaggio che sono stati trasferiti presso un certo numero di strutture e cliniche nelle località di Shymkent e Ordabasy. In aggiunta, 15 persone sono state ricoverate in ospedale”, ha detto ai giornalisti. Stando alle informazioni contenute all’interno di una nota diffusa dal ministero della Difesa kazakho, l’incidente sarebbe stato provocato da un incendio all’interno di una struttura militare nel villaggio di Arys, dove vivono 44.300 persone, che ha portato all’esplosione di un deposito di munizioni. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa “Sputnik”, l’area è stata evacuata e le circostanze che hanno causato l’incidente sono ancora da chiarire. (Res)