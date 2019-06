Speciale difesa: Bangladesh, treno deraglia e finisce in un canale per crollo ponte, 4 morti e oltre 100 feriti

- Un treno è finito in un canale dopo che il ponte sul quale stava viaggiando è crollato, uccidendo quattro persone e ferendone altre 100 oggi a Kalaura, a 300 chilometri da Dacca, in Bangladesh. Funzionari statali hanno riferito che parte del ponte è crollata esattamente mentre il treno ci passava sopra, facendo schiantare cinque vagoni, e facendone cadere uno nel fiume. Numerose persone sono rimaste bloccate nell'incidente. Abitanti locali si sono uniti ai corpi dei pompieri e di polizia per recuperare i morti ed i feriti e trasportarli fuori dalle macerie, ha riferito il sovrintendente di polizia Rashidul Hasan. Ventuno feriti sono stati trasportati in un ospedale a Sylhet, la città più vicina, in condizioni gravi. I servizi ferroviari da Dacca al nord-est del paese sono bloccati per via dell'incidente. Gli incidenti ferroviari in Bangladesh sono comuni per via di servizi di comunicazione scadenti ed infrastrutture degradate. (Inn)