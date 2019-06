Terremoti: Raggi, no criticità, 5 asili nido chiusi preventivamente per controlli

- Dopo la scossa della scorsa notte a Colonna, avvertita anche in alcune zone di Roma, si è riunito il Centro operativo comunale (Coc) ed “è stato chiesto di approfondire le verifiche tecniche su cinque asili nido dell’XI Municipio, nell’area sud-ovest della città. Le strutture sono state preventivamente interdette agli studenti per permettere di effettuare i controlli”. Lo spiega, in un video su Facebook, Virginia Raggi, sindaco di Roma. “Dalla scorsa notte abbiamo avviato verifiche con la Polizia locale di Roma Capitale, la Protezione civile Campidoglio e i Vigili del fuoco, a seguito della scossa di terremoto avvertita in città – prosegue Raggi –. Da questa mattina è aperto il Centro operativo comunale (Coc) per fare il punto della situazione. Finora non sono state segnalate grosse criticità ma i controlli sono ancora in corso, in particolare sugli edifici scolastici”.(Rer)