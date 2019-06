Olimpiadi 2026: attesa in piazza Gae Aulenti per il verdetto finale con assessori comunali e regionali

- A Milano c'è attesa per il verdetto finale sull'assegnazione delle Olimpiadi 2026. In piazza Gae Aulenti, dove è stato allestito un maxischermo per seguire il voto del Cio, dalle prime ore del pomeriggio sono giunti anche assessori comunali e regionali, che hanno dato il loro parere sulla candidatura di Milano-Cortina, rispetto a quella svedese di Stoccolma-Are. "Non nascondiamo - ha dichiarato la vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo, che però non fa nessun pronostico - che vincere sarebbe una notizia bellissima e ci metteremmo a lavorare subito, aspettiamo di vedere quale sarà il risultato della votazione. Sono di origine meridionale e scaramantica, sono moderatamente speranzosa come tutti, sicuramente sappiamo che se non dovessimo vincere, la città ha una serie di prospettive anche di rilancio importanti, ci dispiacerebbe ma non ci fermeremmo, certo, se potessimo avere le Olimpiadi saremmo ancora più contenti". Il capoluogo lombardo per la vicesindaco, grazie anche all'esperienza di Expo, che - ha detto Scavuzzo - "ha dato l'abitudine alla città di progettare su lunghi periodi". "Si guarda già nella prospettiva di vedere cosa succederà il giorno successivo alla chiusura dei giochi - ha proseguito - per cui avere già immaginato di realizzare gli impianti principali indipendentemente dal fatto che ospiteremo le Olimpiadi, perché sullo sport come occasione d'inclusione sociale, investimento in salute, una città come la nostra ha il dovere d'investire nello sport e sui giovani, come nel caso del villaggio olimpico, creando dei luoghi che mettano i giovani al centro". (segue) (Rem)